Авторынок Хабаровска постепенно пустеет

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Как стало известно автомобильному порталу Drom.ru, в апреле площадки авторынка в Хабаровске продолжают постепенно пустеть. Рынок региона не пополняется новыми автомобилями, в продаже остались только машины с пробегом. Специалисты связывают это с распространением практики продажи авто через интернет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Drom.ru.

Самый широкий выбор моделей отмечен в ценовом диапазоне до 300 тысяч рублей. Специалисты портала отмечают, что подержанные авто люди все чаще продают сами, через онлайн площадки. В связи с этим рынок как таковой, вероятнее всего, может вовсе прекратить свое существование.

В соседнем Приморском крае авторынок постепенно пополняется новыми автомобилями, однако стоит проблема дефицита кнопок ЭРА-ГЛОНАСС: ведь если их нет, то невозможно получить ПТС. Те машины, у которых вопрос с нововведениями уже решен, постепенно разбирают.