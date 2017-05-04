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06:58 (мск), источник: VN.ru

Блогер снял на видео кишащую рыбой реку Чулым

В Сети появился шокирующий видеоролик с новосибирской рекой, кишащей рыбой. Караси, чебаки, сазан и судак буквально прыгают из воды. Рыбаки ловят их мешками.

Житель Новосибирска Руслан Павлов, известный в Сети под ником «Сибирский странник», недавно переехал в Здвинск и снял на видео местную реку Чулым, которая буквально кишит рыбой. Местные жители ловят рыбу на удочки, но мешками. При этом карася уже и не берут. «Приезжие из Новосибирска при виде такой картины впадают в шок, а затем начинают руками хватать рыбу, — рассказал VN.ru Руслан. — В этих местах удивительная экология. Нет рядом никаких заводов, вот и рыбы очень много».

В этом месте реку Чулым в своё время разветвили на две и поставили шлюзы. Плюс прокопали обводной канал вокруг озера и тоже шлюзы поставили. По словам сибирского странника, в здешних местах в избытке водится чебак, карась, щука, сазан, судак, лещ, линь, окунь и карп.

— Последние 10 лет жил в Новосибирске, а затем перебрался в родной Здвинск. Сибирским странником называю себя потому, что проехал или прошел пешком практически все районы Новосибирской области, — рассказывает Руслан Павлов. — В Здвинске, увы, работы вообще нет. Даже вакансии дворника все заняты. Местные жители ходят на биржу и получают по тысяче рублей, а то и меньше. Я туда даже вставать не стал. Ну и пока есть свободное время снимаю видеоролики. Я сам родом из этих мест. У меня здесь бабушка с дедом жили. А дед был начальником рыбзавода, которого уже давно нет. Только раньше здесь рыбы было гораздо больше. И количеством, и видами. Но из-за этих гидросооружений остался почти один карась.

Добавим, что видео под названием «Шок: столько рыбы вы еще не видели. Нерест начался» Руслан опубликовал на YouTube 30 апреля. Всего за пять дней ролик посмотрели почти 300 тысяч человек.

Кстати, в Новосибирске и районах области с 20 апреля введен строжайший запрет на рыбную ловлю. Он связан с весенним нерестом рыб и распространяется как на спортивную, так и на любительскую рыбную ловлю. До 25 мая ловить рыбу разрешается только с берега и только на удочку.

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