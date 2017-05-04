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06:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Вода в реках Уфы пошла на спад

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Пессимистические прогнозы половодья в этом году не оправдались. Вода в реках Уфы пошла на спад.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки уровень воды в реке Уфе возле Шакши упал на 36 сантиметров — до 635 см.

На четыре сантиметра снизился и уровень Демы, сейчас он составляет 558 сантиметров. Немного прибавилось воды в Белой, за сутки река поднялась до 715 сантиметров (+2 см). Все показатели измеряются относительно нуля гидропоста.

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