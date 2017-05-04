Почетные семьи определили в Иркутской области

Победителями конкурса «Почетная семья Иркутской области» в 2017 году в номинации «Молодая семья» стали Алексей и Ирина Николаевы из пос. Усть-Ордынского Эхирит-Булагатского района, в номинации «Многодетная семья» — Сергей и Татьяна Кантонист из пос. Залари, в номинации «Приемная семья» — Дмитрий Еликов и Маргарита Осечкина из с. Тургеневка Баяндаевского района. Как сообщает 3 мая пресс-служба правительства региона, торжественное награждение семей-победителей пройдет 15 мая в рамках ежегодной областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» в выставочном комплексе Сибэкспоцентр.

Второе место в номинации «Молодая семья» заняла семья Александра и Александры Большихшапок из Саянска; третье место — семья Ивана и Анастасии Рак из Бодайбо. Поощрительные призы получили семья Андрея и Юлии Гороховых из поселка Мишелевка Усольского района и семья Павла и Анжелы Колесниковых из поселка Кутулик Аларского района.

В номинации «Многодетная семья» второе место заняла семья Михаила и Анны Рыковых из села Еланцы Ольхонского района, третье место — семья Игоря Сорокина и Соломиной Оксаны из Братска. Поощрительное место в этой номинации жюри присудило семье Алексея и Лидии Беляевских из села Казачья Боханского района и семье Олега и Марины Хархановых из села Бильчир Осинского района.

В номинации «Приемная семья» второе место заняла семья Сергея и Тамары Мурашовых из поселка Лермонтовский Куйтунского района, третье место — семья Василия и Любови Бащечкиных села Масляногорск Зиминского района. Поощрительное место жюри присудило семье Александра и Татьяны Комаровых из деревни Кардой Братского района и семье Михаила и Валентины Ситниковых из Ангарска.

Ежегодный конкурс «Почетная семья Иркутской области» проводится с 1998 года министерством социального развития, опеки и попечительства региона совместно с областным советом женщин.

Победители конкурса получают денежные премии. Размер премий составляет: в номинации «Многодетная семья» 1 место — 400 тыс. рублей, 2 место — 300 тыс. рублей, 3 место — 250 тыс. рублей, поощрительное место — 100 тыс. рублей; в номинации «Приемная семья»: 1 место — 350 тыс. рублей, 2 место — 250 тыс. рублей, 3 место — 200 тыс. рублей, поощрительное место — 50 тыс. рублей; в номинации «Молодая семья»: 1 место — 300 тыс. рублей, 2 место — 250 тыс. рублей, 3 место — 200 тыс. рублей, поощрительное место — 50 тыс. рублей.