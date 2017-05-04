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07:36 (мск), источник: Om1.ru

Жителям Омской области угрожает опасное переувлажнение почвы

Регион может остаться без урожая, из-за чего подорожают самые необходимые продукты.

Главное управление МЧС по Омской области предупреждает: в регионе наблюдается опасное природное явление — сильное переувлажнение почвы. Оно зафиксировано в Тюкалинском, Саргатском, Называевском, Омском, Исилькульском, Одесском, Павлоградском, Черлакском и Русско-Полянском районах.

С тех пор, как средняя температура воздуха перешла за +5°, почва на глубине 10−12 см уже более 20 дней находится в очень влажном состоянии. Застой влаги приводит к постепенному отмиранию корней растений и усложняет полевые работы. Следствиями этого могут стать застревание в земле тяжёлой техники и гибель урожая.

В худшем случае Омской области придётся закупать продукты в других регионах, из-за чего их цена будет более обременительной для кошельков омичей. Чтобы не допустить подобного развития ситуации, МЧС рекомендует органам местного самоуправления принять комплекс мер, разработанных специально для снижения ущерба и ликвидации опасного явления.

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