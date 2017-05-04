Жителям Омской области угрожает опасное переувлажнение почвы

Главное управление МЧС по Омской области предупреждает: в регионе наблюдается опасное природное явление — сильное переувлажнение почвы. Оно зафиксировано в Тюкалинском, Саргатском, Называевском, Омском, Исилькульском, Одесском, Павлоградском, Черлакском и Русско-Полянском районах.

С тех пор, как средняя температура воздуха перешла за +5°, почва на глубине 10−12 см уже более 20 дней находится в очень влажном состоянии. Застой влаги приводит к постепенному отмиранию корней растений и усложняет полевые работы. Следствиями этого могут стать застревание в земле тяжёлой техники и гибель урожая.