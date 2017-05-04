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07:26 (мск), источник: Newslab.ru

Атмосферу мая 1945 года воссоздадут в Красноярске

Красноярская железная дорога приглашает красноярцев на праздник, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. Он состоится завтра, 5 мая, на площади у красноярского Дворца культуры железнодорожников.

Источник: Reuters

Красноярская железная дорога приглашает красноярцев на праздник, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. Он состоится завтра, 5 мая, на площади у красноярского Дворца культуры железнодорожников (Мира 131), сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Главными гостями праздника станут ветераны-железнодорожники, воевавшие на фронтах Великой Отечественной и работавшие в тылу. Они будут принимать поздравления от начальника Красноярской железной дороги Владимира Рейнгардта, представителей дорожного профсоюза и ветеранских организаций магистрали.

Красноярцы вместе с железнодорожниками смогут окунуться в атмосферу весны 1945 года. «Гвоздём» программы станет большая танцевальная площадка в стиле ретро. Все желающие смогут потанцевать под звуки духового оркестра, который исполнит мелодии военных лет. Воссоздать атмосферу тех лет поможет «Аллея живых скульптур», где можно будет увидеть знаменитого русского солдата Алёшу, защитившего Европу от фашизма, девочку-санитарку и других символичных героев Победы.

Гостей праздника будут угощать солдатской кашей у полевой кухни, а детей ждёт конкурс «Краски Победы» на лучший рисунок о Великой Победе. Завершит праздничные гулянья молодежный флешмоб «Катюша», который пройдёт на площади у Красноярского железнодорожного вокзала.

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