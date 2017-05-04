Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Авианосец США поднял истребители при встрече с кораблями РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
07:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные

Температура воздуха будет колебаться около +20 градусов, рассказали синоптики.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +18°C, небольшой дождь.

В ночь на пятницу температура составит +16°C, днем +22°C, пасмурно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +12°C, днем +21°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +9°C, днем +14°C, небольшой дождь.

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +10°C, дождь.

В ночь на пятницу температура составит +7°C, днем +19°C, пасмурно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +12°C, днем +20°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +7°C, днем +10°C, небольшой дождь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+15°
ясно
765 мм рт. ст.
повышенное
48 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
Мужчина скончался на пороге Центральной районной больницы в Куйбышеве
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь