Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные
Температура воздуха будет колебаться около +20 градусов, рассказали синоптики.
Температура воздуха будет колебаться около +20 градусов, рассказали синоптики.
Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +18°C, небольшой дождь.
В ночь на пятницу температура составит +16°C, днем +22°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +12°C, днем +21°C, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +9°C, днем +14°C, небольшой дождь.
По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +10°C, дождь.
В ночь на пятницу температура составит +7°C, днем +19°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +12°C, днем +20°C, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +7°C, днем +10°C, небольшой дождь.