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08:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на 9 мая ограничат продажу алкоголя

Традиционный запрет будет действовать на магазины в центре города, в Ленинском и Калининском районах города, рассказали в муниципалитете.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на 9 мая ограничат продажу алкоголя, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По данным ведомства, вводится запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в стеклянной таре.

Запрет вводится на территории центра города — от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно), от ул. Советской до ул. Каменской (включительно), на ул. Ленина (от площади им. Ленина до ул. Урицкого).

А также в Ленинском районе — от ул. Титова до ул. Широкой и от ул. Римского-Корсакова до ул. Троллейной. И в Калининском — от остановки общественного транспорта «Стадион Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 18, 19) до остановки общественного транспорта «Учительская» (ул. Богдана Хмельницкого, 63а, 74) (включительно), а также от ул. Александра Невского до ул. Народной.

«9 мая организации торговли и общественного питания расширят ассортимент безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями», — добавили в муниципалитете.

Ведомство также рекомендует летним кафе завершить работу 9 мая не позднее 23 часов.

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