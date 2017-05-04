В Новосибирске на 9 мая ограничат продажу алкоголя
Традиционный запрет будет действовать на магазины в центре города, в Ленинском и Калининском районах города, рассказали в муниципалитете.
Традиционный запрет будет действовать на магазины в центре города, в Ленинском и Калининском районах города, рассказали в муниципалитете.
В Новосибирске на 9 мая ограничат продажу алкоголя, об этом сообщает
По данным ведомства, вводится запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в стеклянной таре.
Запрет вводится на территории центра города — от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно), от ул. Советской до ул. Каменской (включительно), на ул. Ленина (от площади им. Ленина до ул. Урицкого).
А также в Ленинском районе — от ул. Титова до ул. Широкой и от ул.
«9 мая организации торговли и общественного питания расширят ассортимент безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями», — добавили в муниципалитете.
Ведомство также рекомендует летним кафе завершить работу 9 мая не позднее 23 часов.