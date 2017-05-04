Сын депутата Госдумы из Приморья, обвиняемый в кибератаках, подал апелляцию в США

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Сын депутата Госдумы Роман Селезнев, которого власти США обвинили в кибермошенничестве, подал апелляцию в Апелляционный суд девятого округа. Он пытается избежать 27 лет тюрьмы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

Напомним, что 31-летий Роман Селезнев летом 2015 года был арестован на Мальдивских островах и 8 августа доставлен в тюрьму Сиэтла. Власти США считают, что он входил в группировку хакеров из РФ Operation Open Market. В марте 2011 года прокуратура штата Вашингтон предъявила Роману Селезневу обвинения в компьютерном мошенничестве и хищении личных данных. Представители прокуратуры тогда заявили, что он взламывал базы данных розничных торговых сетей и ресторанов в США. Полученные таким образом номера банковских карт и сроки их действия затем перепродавались на подконтрольных хакерам интернет-форумах. По оценке следствия, доход от продаж составил более 2 млн долларов. В 2012 году 19 членов группировки были арестованы, но Роману Селезневу тогда удалось скрыться.

В августе 2016 года суд присяжных американского города Сиэтл (штат Вашингтон) признал сына депутата Государственной думы от Приморья (ЛДПР) Валерия Селезнева Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. По версии следствия, он похитил несколько тысяч номеров кредитных карт и перепродал их на «черном рынке» за 170 млн долларов.