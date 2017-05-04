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08:38 (мск), источник: dostup1.ru

Из-за угрозы пожаров на Таганае запретили турпоходы детских групп

Также в нацпарке нельзя проводить массовые мероприятия.

В Национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) временно запретили проводить массовые мероприятия и походы детских групп — это связано с объявлением на территории региона особого противопожарного режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

По данным службы охраны НП «Таганай», возгораний на территории национального парка не зарегистрировано, однако решение о введении с 30 апреля особого противопожарного режима вступило в силу. Запрещено посещение парка детскими группами и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, туристам нельзя сходить с маркированных троп, а разводить костры можно только на территории приютов.

«Вводится усиленное патрулирование территории парка. В 2017 году за обстановкой будут наблюдать не только с земли, но и воздуха. Для этого “на вооружение” поставлен мультикоптер. Он начнет полеты с высоток на Семибратке, Черной скале, хребте Большой Таганай, а также в Центральной усадьбе и поселке Магнитка», — отметил директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев.

Защищает нацпарк «Таганай» от пожаров оперативная группа из десяти человек, еще 20 сотрудников находятся в резерве. На вооружении противопожарного формирования есть четыре мотовездехода, семь снегоболотоходов, колесный трактор, ранцевые огнетушители, современные средства связи.

Добавим, что Сибирский региональный центр МЧС отметил неудовлетворительную работу по профилактике лесных пожаров в Челябинской и Свердловской областях, где фиксируется всплеск возгораний.

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