Покойная бабушка оставила наследникам долг в 500 тысяч рублей
Родственники не смогли перерегистрировать имущество умершей на себя без оплаты долга, рассказали приставы.
Родственники не смогли перерегистрировать имущество умершей на себя без оплаты долга, рассказали приставы.
Покойная бабушка оставила наследникам долг в 500 тысяч рублей, об этом сообщает
По данным ведомства, пенсионерка задолжала по кредитам 600 тысяч рублей. Возвращать деньги не собиралась, дело было передано приставам. Часть долга — 150 тысяч рублей — удалось взыскать с пенсии женщины.
Должница умерла и появилась делегация внуков, которая хотела зарегистрировать всё имущество на себя. Но не вышло — сначала надо было оплатить долги. Через несколько дней родственники вновь пришли к приставам, но уже с деньгами. 500 тысяч рублей позволили погасить долги покойной и вступить в права наследования.