Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Российский депутат надел вместо георгиевской другую ленточку
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
8 простых упражнений против боли в шее
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
08:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Покойная бабушка оставила наследникам долг в 500 тысяч рублей

Родственники не смогли перерегистрировать имущество умершей на себя без оплаты долга, рассказали приставы.

Покойная бабушка оставила наследникам долг в 500 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

По данным ведомства, пенсионерка задолжала по кредитам 600 тысяч рублей. Возвращать деньги не собиралась, дело было передано приставам. Часть долга — 150 тысяч рублей — удалось взыскать с пенсии женщины.

Должница умерла и появилась делегация внуков, которая хотела зарегистрировать всё имущество на себя. Но не вышло — сначала надо было оплатить долги. Через несколько дней родственники вновь пришли к приставам, но уже с деньгами. 500 тысяч рублей позволили погасить долги покойной и вступить в права наследования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина скончался на пороге Центральной районной больницы в Куйбышеве
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь