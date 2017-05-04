Покойная бабушка оставила наследникам долг в 500 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.



По данным ведомства, пенсионерка задолжала по кредитам 600 тысяч рублей. Возвращать деньги не собиралась, дело было передано приставам. Часть долга — 150 тысяч рублей — удалось взыскать с пенсии женщины.

Должница умерла и появилась делегация внуков, которая хотела зарегистрировать всё имущество на себя. Но не вышло — сначала надо было оплатить долги. Через несколько дней родственники вновь пришли к приставам, но уже с деньгами. 500 тысяч рублей позволили погасить долги покойной и вступить в права наследования.