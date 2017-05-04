Ирина Буторина навестила семью, где мама вывесила малыша с балкона

«Эту семью нельзя назвать неблагополучной, ранее она никогда не попадала в поле зрения соцслужб. Видимо, произошел какой-то кризисный момент, сейчас с этим будут разбираться специалисты. Семью поставили на учет, им будет организовано сопровождение. Сейчас устанавливаем, в какой помощи они нуждаются. Почему женщина свесила ребенка с балкона, я пока не готова комментировать, так как объяснения мамы мне не совсем понятны», — рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» Ирина Буторина.

В настоящее время проверку по факту случившегося проводит и следственный комитет. Именно следователи будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска. Местная жительница решила «проветрить» малыша, свесив с балкона второго этажа. Фотографиями «необычной прогулки» поделились возмущенные очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ».