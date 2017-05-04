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08:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Москвичи помогут «перевернуть» Аркаим

Проект «Аркаим: музейный переворот» выиграл полумилионный грант.

Он оказался в числе шести победителей, отобранных из 90 заявок, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на министерство культуры Челябинской области.

Сумма гранта, который будет перечислен для Аркаима, составляет полмиллиона рублей. Эти деньги пойдут на создание проекта экспозиционного и архитектурного развития музея, которым займется группа специалистов из Москвы. Среди них — археологи с опытом музейно-выставочной деятельности, дизайнеры и архитекторы.

«Сегодня Аркаим показывает уникальные памятники: подлинные, музеефицированные и воссозданные. Когда-то 12 лет назад экспозицию сделали как временную выставку из подручных средств сами сотрудники. Хотелось бы, чтобы информация о памятниках была представлена на современном уровне, с использованием соответствующего оборудования, художественных решений и медиатехнологий», — отметила автор конкурсного проекта Мария Макурова.

Предполагается, что работа над вариантами обновления заповедника начнется в августе-сентябре, когда туда прибудет московская команда.

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