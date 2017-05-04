Москвичи помогут «перевернуть» Аркаим
Проект «Аркаим: музейный переворот» выиграл полумилионный грант.
Проект «Аркаим: музейный переворот» выиграл полумилионный грант.
Он оказался в числе шести победителей, отобранных из 90 заявок, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на министерство культуры Челябинской области.
Сумма гранта, который будет перечислен для Аркаима, составляет полмиллиона рублей. Эти деньги пойдут на создание проекта экспозиционного и архитектурного развития музея, которым займется группа специалистов из Москвы. Среди них — археологи с опытом
«Сегодня Аркаим показывает уникальные памятники: подлинные, музеефицированные и воссозданные.
Предполагается, что работа над вариантами обновления заповедника начнется в