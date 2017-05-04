Студентка ЧелГУ стала участницей проекта Высшей школы экономики
Со всей России было отобрано всего 20 участников.
Со всей России было отобрано всего 20 участников.
Студентка ЧелГУ стала участницей проекта Высшей школы экономики, сообщают в
Студентка факультета лингвистики и перевода Полина Налётова вошла в проект Высшей школы экономики, посвященный повышению студенческой медиаграмотности. Со всей России отобрано всего 20 участников.
«Занятия будут проходить в Царском селе
Отметим, что Полина занимается в студенческом медиацентре ЧелГУ, который входит в состав управления по связям с общественностью.