Студентка ЧелГУ стала участницей проекта Высшей школы экономики, сообщают в пресс-службе университета.

Студентка факультета лингвистики и перевода Полина Налётова вошла в проект Высшей школы экономики, посвященный повышению студенческой медиаграмотности. Со всей России отобрано всего 20 участников.

«Занятия будут проходить в Царском селе Санкт-Петербурга. Задача организаторов — развитие информационной грамотности в регионах России. Ребята научатся эффективно искать, оценивать, использовать и создавать информацию во всех сферах жизни для достижения самых разных целей», — рассказывают в пресс-службе.

Отметим, что Полина занимается в студенческом медиацентре ЧелГУ, который входит в состав управления по связям с общественностью.