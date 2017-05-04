График отключения горячей воды в Казани в мае

«АиФ-Казань» публикует графики отключения от «Татэнерго» и «Казэнерго». Напомним, горячую воду отключают на период проведения профилактических работ — гидроопрессовок тепловых сетей и, в случае обнаруежния порывов, проведения ремонтных работ.

Как сообщает Комитет ЖКХ, в этом году весенние опрессовки разделили на две части со 2 по 4 мая их проводят в южной части города, а 10—14 мая в заречной части. У некоторых домов опрессовки переходят в профилактические работы. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций нужно позвонить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону 291−87−95.

Со 2 по 4 мая воды не будет по адресам:

Вахитовский и Приволжский районы

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 171 В, 185, 187/8; Агрономическая, 4, 6, 18, 20; Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17; Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32; Баумана, 36; Бехтерева, 9, 9а; Большая Красная, 8; Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2; Бутлерова, 6; Вишневского, 29/48; Гаспринского, 29, 31; Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10; Дзержинского, 11; Достоевского, 50, 52, 66; А. Еники, 17б; Зинина, 24, 34; Г. Камала, 18, 26, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Ш. Камала, 4; Ф. Карима, 2/22, 9, 26; Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25; Качалова, 76, 77, 77а; Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а; Лево-Булачная, 50а, 50б, 56; Луковского, 8а, 8б, 8в; Магистральная, 4, 4а, 22а, 24; К. Маркса, 16а; Модельная, 8, 10; Назарбаева, 9/2, 10, 12а, 12а к.1, 12 В, 35/1, 47, 60, 60а; Нариманова, 50, 52, 66а; К. Насыри, 42, 44; Островского, 12, стр. 101, 107; Павлюхина, 37, 57, 99б (стр. 1.1), 99б (стр. 1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 112; Парижской Коммуны, 19; Петербургская, 65а; Право-Булачная, 47; Промысловая, 5; Сайдашева, 19; Садыковой, 20, 22; Саид-Галеева, 25; Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23; Сафьян, 6/8, 8; Спартаковская, 35, 87, 88б (стр. 2.1), 88б (стр. 2.2), 89; Султан, 8; Х. Такташ, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127; Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72; Техническая, 35, 39а, 39б; Тельмана, 40, 42; Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25; Тихомирнова, 19; Тукая, 57, 75 г, 102б, 106а; Пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16; Университетская, 4/34; Чернышевского, 33; Шаляпина, 14/83; Шахиди, 1/15;Щербаковский переулок, 7; Япеева, 10; Яшь Кочь, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.

Советский район

Ч. Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11; С. Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21; Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35; Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29; Вербная, 1, 1а; Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45; Гвардейская, 31; Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49; Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11; стр. 1, стр.3; 12, 13, 14, 14а, 16а-18, 16−22, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65; переулок Дуслык, 4, 6, 6/1; Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43; Академика Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25; Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;Г. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15; пр. А. Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, стр.6−25, 34а, 34б, 34в; Г. Кариева, 5, 6, 7, 8, 10; Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а; Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, стр.3/1, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38; Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27; Крутая, 2; А. Кутуя, 110а, 110б; Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а; Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36; Минская, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59; Новоселья, 4, 6, 10; Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8 В, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20 В, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43; пр. Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57 к.1, 57а, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 к.1, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 186, 190, 192; Родина, 29, 31, 33; Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56; Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31; Седова, 20а, 20б, 20в; Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а; Туганлык, 1, 3, 10, 12; Тулпар, 7; Тыныч, 1, 3, 8; Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 14, 15, 17; Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151; Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

С 10 по 12 мая в пос. Урицкого, а также в жилых домах Московского района

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25; 3, 3а, 7, 11, 15, 15а; Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24; 60, 62; Восход, 45; Гагарина, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24; 24, 26, 28б; Я. Гашека, 3; Голубятникова, 13, 19а, 21а; Декабристов, 8, 10; 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205; пр. Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14; 25, 27, 29; Коломенская, 17; Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34; Короленко, 40, 50а, 52, 81, 83, 85, 109; Мухамадьярова, 34; Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

С 10 по 12 мая в Авиастроительном районе

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25; Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39; Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45; Годовикова, 15, 16; Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37; Карагандинская, 6, 6а; Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18; О. Кошевого, 20; Ленинградская, 22, 60, 60б; Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55; Лядова, 9а, 15; Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49; Малая Армавирская, 9/31; Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б; Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а; Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59; Пржевальского, 2, 4; Северополюсная, 30; Симонова, 6, 15;Трамвайная, 17; Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44; Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а; Шадрина, 1.

С 10 по 12 мая в Московском и Кировском районах

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26 (№№ 1, 2), 34, 35, 36, 37, 39; Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а; Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25; Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85; Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3; Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Восстания, 67а, 80, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129; Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 секц. 1−10; Выборгская, 2, 3, 4;Горсоветская, 2а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34; Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2; Декабристов, 83, 85, 87, 89, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156; Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8; пр. Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34; Калугинская, 4;Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1−8), 2 (секции 9, 10, 11), 2 (секции 12, 13, 14), 2 (секция 15); Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2; Ленская, 10; Лушникова, 6, 8, 10; Малая Крыловка, 27; Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2; Ползунова, 5; Поперечно-Базарная, 57, 59, 61; Проточная, 8в; Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б; Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11; Соловецких юнг, 1, 7; Тверская, 5, 9б; Ш. Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а; Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19; Хлебозаводская, 3, 6, 7а; Чкалова, 7б; Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18; Ютазинская, 14, 16, 18; Ягодинская, 25.

С 10 по 12 мая в Ново-Савиновском районе

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39; 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32; Адоратского, стр. 1, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г; 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34 В, 35, 36, 36б, 36 В, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а; пр. Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17; 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109; Базарная, 2, 7а; Бондаренко, 3, 3б; 9, 15а, 15б, 33; 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30; Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45; Восстания, 25; 28, 32; Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30,38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7; Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30; Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89; 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39; Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77; Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92; Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28; Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6; 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,19, 20, 22, 24, 26, 30; Мусина, 1, 7, 9, 23, 21, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80; Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84; Односторонка Гривки, 10, 48; Солдатская, 3, 5; С. Хакима, 3, 5, 5а; 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60, стр.60/6, стр.60/7, стр.60/8, стр.60/9; Четаева, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45; Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8; 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86; пр. Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27; 29; 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Яруллина, 6; Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68; Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79 (п.1−12), 79 (п.13−24), 81, 85, 85а; Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29 В, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59 В, 59 г, 62, 63, 63а, 64 (кв.1−350), 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93; пр. Ямашева, 28, 30, 31, 31а (1, 2 подъезды), 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112.

С 10 по 23 мая в Вахитовском районе Казани

Баумана, 36; Бехтерева, 9, 9а; Большая Красная, 8; Вишневского, 3, 11, 11а, Дзержинского, 11; Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25; К. Маркса, 16а; Островского, 12; Право-Булачная, 47; Саид-Галеева, 25; Тельмана, 40, 42; Б. Шахиди, 1/15; Чернышевского, 33; Япеева, 1; Волкова, 7/29, Галактионова, 16, Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40; Зинина, 1, 3, 5, 7, 9; Еники, 4/2, Ершова, 8, Калинина, 5, 6; Пушкина, 32, 32а (общежития КФУ); Тихомирнова, 1, 7, 11, Шмидта, 29, 33, 3/15.

С 10 по 30 мая в Вахитовском районе по адресам: Зинина, 20, Достоевского, 78, Н. Ершова 30, Маяковского, 12, 19, 30, Муштари, 11а; 15 литер А, 19, Некрасова, 38, 28, Щапова, 10, 12, 14/31, 20.

С 10 мая по 23 мая в Кировском районе

Боевая, 145а, 161, 163; Деловая, 16, Краснококшайская, 83.

С 10 по 23 мая в жилых домах Советского района

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39; Дубравная, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16а-18, 16−22, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65; Академика Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а; Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 101, 100/1, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 119; Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а; Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 11, 15/21;пр. Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а; Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56; Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а; Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 83, 87, 91, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109.

С 10 по 30 мая в Московском районе

Гагарина, 24, 26, 28б; Декабристов, 178а; пр. Ибрагимова, 12, 14. Академика Королева, 19.

С 10 по 30 мая в жилом доме № 45 по ул. Беломорская

С 13 по 23 мая в жилых домах Авиастроительного района

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25; Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39; Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45; Годовикова, 15, 16; Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37; Карагандинская, 6, 6а; Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18; О. Кошевого, 20;Ленинградская, 22, 60, 60б; Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55; Лядова, 9а, 15; Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49; Малая Армавирская, 9/31; Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б; Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а; Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59; Пржевальского, 2, 4; Северополюсная, 30; Симонова, 6, 15; Трамвайная, 17; Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44; Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а; Шадрина, 1.

С 13 по 23 мая в Кировском районе

Базарная, 2, 7а; Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92; Односторонка гривки, 10, 48; Яруллина, 6.

С 13 по 23 мая в Московском районе

Воровского 11, 15, 15а; 17/7, 19, 21, 23, 25;Восход, 45; Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14; Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Голубятникова, 13, 19а, 21а; Гашека, 3; Декабристов, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205; Ибрагимова, 2, 4, 6; Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 30, 34; Коломенская, 17; Короленко, 40, 50а, 52а, 81, 83, 85; Мухамадьярова, 34; Октябрьская, 8, 10, 21б, 27а.

С 15 мая по 4 июня в Дербышках

Мира, 8, 12а, 16а, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 26, 33, Солидарности, 6, 8, 14, 16, 20, 24, 28, 32; ул. Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а, ул. Правды, 21, 21а; Начальная, 17, Советская, 7а, Халезова, 12а, 14а, Главная, 56а.

С 15 мая по 4 июня в Приволжском районе

Парина, 2, 4, 4а, 6, Гарифьянова, 2, 4, 4а, 8, 10, 25, 38а, 38б, 38 В, 42, Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48, пр. Победы, 15 (корп.1, 2, 3), 17, 19, Р. Зорге, 60, 60а, Сыртлановой, 4, 8, 16, 20, 21.

С 16 мая по 5 июня в Юдино

Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а, Окраинная, 1, Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а, Революционная, 27, 29, 39, 41, Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23, Красикова, 11, 12, 13, 15, Ферганская, 7, Нижняя, 8, 15.

С 22 мая по 4 июня в Приволжском районе

Спартаковская, 165, 2-я Газовая, 3, Карбышева, 61, 63 (корп.1), 63 (корп.2), Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, Мавлютова, 42, 40, 46, Камая, 12.

С 23 мая по 5 июня в Авиастроительном районе

Дубинина, 7, Кутузова, 8, 10, 10а, Беломорская, 106а (общежитие).

С 24 мая по 6 июня в Вахитовском районе

Бойничная, 3, 5, 8, 10, Вишневского, 55, 57, 59, 61, А. Еники, 2/53, 17, Товарищеская, 30, 30а, 32, 32а, 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34.

С 24 мая по 13 июня в Вахитовском районе

Рабочей молодежи, 9, 11, 22, Центральная, 35, 39, А. Еники, 1/51, 3, 5, Вишневского, 49, 49а, 49б.

С 24 мая по 6 июня в жилых домах в Московском районе

Пр. Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а; Восстания, 28, 32; пр. Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27; Бондаренко, 9, 15а, 15б.

С 24 мая по 13 июня в жилых домах: пр. Ямашева, 21, 23, 25, 27.

С 25 мая по 6 июня в Вахитовском районе Казани

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32; Гаспринского, 29, 31; Г. Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Ш. Камала, 4; Ф. Карима, 2/22, 9, 26; Лево-Булачная, 50а, 50б, 56; Нариманова, 50, 52, 66а; К. Насыри, 42, 44; Парижской Коммуны, 19; Сайдашева, 19; Садыковой, 20, 22; Сафьян, 6/8, 8; Султан, 8; Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72; К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25; Тукая, 57, 75 г, 102б, 106а; Университетская, 4/34.

С 25 мая по 6 июня в Кировском районе

Водников, 56.

С 25 мая по 7 июня в Кировском районе

Минусинская, 1 корп.1, корп.2, 2.

С 29 мая по 5 июня в жилых домах: Восстания, 60, 62.

С 30 мая по 19 июня (Телевышка), Окольная, 1, 3, Можайского, 11,15 корп.1 и 2 (общежитие порохового завода), 17, 19а, Горьковское шоссе, 15, Лазарева, 3, 5а, Болотникова, 9, 11/1.

График является предварительным, указанные в графике работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок.