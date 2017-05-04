В Беларуси проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

В настоящее время в Минске живут два Героя Советского Союза, получившие это высокое звание в годы ВОВ, — Мичурин Василий Сергеевич и Кустов Иван Ильич.

На 1 апреля нынешнего года в республике насчитывалось 3,1 тыс. человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, а также менее 200 — работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах других государств.

В Беларуси проживает 44 человека, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах. В стране живут почти 500 человек, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награждены медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В республике насчитывается более 700 инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями. Членами семей погибших воинов и партизан являются 732 человека.

Бывшими узниками фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания признаны 17,7 тыс. жителей республики.

Во всех населенных пунктах республики регулярно проводятся обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших в годы войны, одиноких пожилых людей, выявляется их потребность в различных видах помощи и оказывается необходимая поддержка. Местные исполнительные и распорядительные органы поддерживают деятельность общественных объединений ветеранов, оказывают помощь ветеранским объединениям.