Арабский бизнесмен ищет, где отдохнуть в окрестностях Красноярска
Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, среди членов которой председатель компании Continental Group Мубарак
Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, среди членов которой председатель компании Continental Group Мубарак
По Красноярскому краю путешествует арабский бизнесмен — делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, среди членов которой председатель компании Continental Group Мубарак
Сообщается, что арабского гостя интересуют инвестиционные проекты в сфере животноводства, туризма, розлива питьевой воды и производства строительных материалов.
Зарубежные гости уже посетили Минусинск, Балахтинский и Ачинский районы.
«Гости с ОАЭ путешествовали по наилучшим местам Ачинского района», — рассказали в
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Также Мубарак
В Сибири иностранный гость пробудет до 5 мая. В программе пребывания делегации также запланировано посещение Канского района, Красноярска и его окрестностей.