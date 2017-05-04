Арабский бизнесмен ищет, где отдохнуть в окрестностях Красноярска

По Красноярскому краю путешествует арабский бизнесмен — делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, среди членов которой председатель компании Continental Group Мубарак Аль-Мансури, называемый СМИ «шейхом», прибыла в Красноярск еще 26 апреля и больше недели путешествует по краю, изучая экономический потенциал региона. Визит состоялся по приглашению президента Сибирской торгово-промышленной палаты.

Сообщается, что арабского гостя интересуют инвестиционные проекты в сфере животноводства, туризма, розлива питьевой воды и производства строительных материалов.

Зарубежные гости уже посетили Минусинск, Балахтинский и Ачинский районы. Аль-Мансури ознакомился с предприятиями и достопримечательностями районов: посетил озеро Тагарское, оценил ферму по разведению маралов и несколько артезианских скважин.

«Гости с ОАЭ путешествовали по наилучшим местам Ачинского района», — рассказали в пресс-службе администрации. Так как Мубарак Аль-Мансури обозначил, что его визит связан с поиском деловых партнеров и наилучших мест для отдыха в условиях Сибири, ему, как потенциальному инвестору, в ходе экскурсии представили территории Белоярского и Ястребовского сельских советов.

В пресс-службе района также рассказали, что Мубарак Аль-Мансури «четко обозначил, что Ачинский район инвестиционно привлекателен».

Также Мубарак Аль-Мансури посетил центр ядерной медицины Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Сообщается, что его заинтересовал представленный проект строительства в Красноярске центра протонно-углеродной терапии и он пообещал направить из ОАЭ в Красноярск группу специалистов с поручением проработать возможности инвестирования в него.

В Сибири иностранный гость пробудет до 5 мая. В программе пребывания делегации также запланировано посещение Канского района, Красноярска и его окрестностей.