Красноярцы меняют место жительства из-за ремонта Коммунального моста

Жители Красноярска стали чаще интересоваться переездом в другие районы города. Такая ситуация связана с предстоящим ремонтом Коммунального моста. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

По данным риелторов, работающие в центре города жители правобережья переезжают на левый берег, а сотрудники правобережных компаний отказываются от своих левобережных адресов. Специалисты отмечают, что многие горожане не хотят стоять в пробках и тратить время на объезд по другим мостам.

«После новости про закрытие моста люди стали обращаться к нам, прям так и говорят, что неудобно будет добираться до работы, поэтому нужна квартира в другом районе. Можно будет объезжать по новому мосту, но это значит делать круг, что неудобно. Вот недавно молодая пара с ребенком переезжала из Свердловского района. Она работает в центре, у мужа работа на Калинина. Им будет сложно добираться по утрам», — говорит риелтор Нелли Корнилова.

Напомним, в январе активисты ФАР опубликовали схему движения в Красноярске на время ремонта Коммунального моста. Как сообщил лидер организации Егор Фролов, в сторону левого берега Енисея над Абаканской протокой до о. Отдыха будет разрешено движение только для общественного транспорта и спецслужб. Проезд над основным руслом реки останется доступным для всех горожан.

Согласно приведенным данным, в утренние и вечерние часы «пик» через Коммунальный мост летом проезжает порядка 3000 автомобилей, а зимой — до 5000 машин в час. Чтобы перераспределить нагрузку, рекомендовано утренний поток отправить через Октябрьский мост, а вечерний — через 4 мост.

Реконструкция Коммунального моста начнется в мае с пролета над Абаканской протокой. Полностью обновить переправу планируется к сентябрю следующего года.