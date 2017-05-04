Праздничного салюта на хабаровской набережной не будет

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Место проведения салюта на 9 мая в Хабаровске перенесут. Решение это было принято в связи с тем, что на городской набережной ведется реконструкция, сообщил корр. ИА AmurMedia помощник заместителя председателя правительства Хабаровского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Николай Оськин.

Ежегодный праздничный салют, посвященный празднованию Дня Победы, хабаровчане могли наблюдать на набережной. Именно оттуда и проводился запуск снарядов. Однако в этом году администрация сделала исключение, и решила перенести площадку для запуска салюта. Как отметил Николай Оськин, сделано это было из-за реконструкции набережной.

— Сейчас набережная находится на реконструкции, и там негде размещать установки. В связи с этим было решено перенести место запуска салютов, — сообщил Николай Оськин.

Однако, это решение вызывает ряд вопросов. Так, например, как смогут наблюдать салют те, кому будет неудобно добираться до Индустриального района. По словам помощника зампреда правительства Хабаровского края, праздничный салют можно будет наблюдать и с набережной.

— Салют можно будет увидеть с набережной. То есть, люди все также смогут подходить на привычное место. Помимо Арены «Ерофей» рассматривались и другие варианты, но они не были одобрены. Один раз мы запускали салют с речной баржи. Но это был как раз таки небольшой японский салют. Для запланированного фейерверка необходимы крупные установки, которые на барже не поместятся, — добавил Николай Оськин.

Под конец разговора Николай Оськин сообщил о том, что в следующем году салют могут вновь вернуть на городскую набережную. Главное, чтобы к этому времени была завершена её реконструкция.

Что же касается времени запуска салюта, то его решили не менять. Зрелищное «цветопредставление» хабаровчане смогут наблюдать в 22.00.