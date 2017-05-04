Почему жители Молдовы не лечатся

Сухие цифры статистики прокомментировали жители Кишинева.

«Очень редко обращаемся к врачу. Когда нужны документы обращаемся, какая-то справка для работы, что-то очень серьезное или с ребенком. А так старыми проверенными методами, самолечением занимаемся, в Интернете можно найти много всего», — сказала жительница столицы в беседе с корреспондентом радиостудии Sputnik Молдова.

По ее мнению, люди не обращаются за медпомощью, потому что приходится долго простаивать в очередях, после чего врачи прописывают дорогостоящие лекарства.

«Система вот эта вся в поликлиниках — большая проблема. Эти ожидания в очередях, надо записываться, ждать. А второе — это финансы. Знаете, врачи выписывают что подороже, а люди находят более дешевые методы лечения», — добавила она.

Еще одна молодая женщина считает, что люди предпочитают самолечение, потому что не доверяют врачам, а также из-за грубого отношения по отношению к пациентам.

«Какие-то грубые сидят в этих больницах, приходишь к ним, как будто ты им что-то должен. Никакого уважения», — отметила она.

По мнению одного из опрошенных мужчин, жители Молдовы не ходят к врачам, потому что боятся диагноза.

«Может, не хотят ворошить организм, а то еще врачи найдут что-то… », — считает он.

Собеседники радиостудии Sputnik Молдова во время опроса сошлись во мнении, что основной причиной игнорирования услуг врачей является их дороговизна. Особенно это чувствуют пожилые люди, считает пенсионерка.

«Даже в государственных поликлиниках все платное. Как туда попадешь с такой пенсией? Если бы была пенсия поприличней, то народ выживал бы, а так все помирают. К врачам обращаться — себе дороже», — отметила она.