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09:17 (мск), источник: Publika.md

Умер старший брат короля Саудовской Аравии

Принц Машааль бен Абдель Азиз будет похоронен в Мекке.

Источник: Publika.md

Как передает Arab News, в среду скончался старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда принц Машааль бен Абдель Азиз.

Член королевской семьи скончался в возрасте 90 лет. Он был 14-м сыном первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза аль Сауда. В середине ХХ века он занимал посты министра обороны страны, а также губернатора Мекки.

Принц отошел от политической деятельности в 2009 году, cообщает Нтв.Ru.

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