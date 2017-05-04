Умер старший брат короля Саудовской Аравии

Как передает Arab News, в среду скончался старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда принц Машааль бен Абдель Азиз.

Член королевской семьи скончался в возрасте 90 лет. Он был 14-м сыном первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза аль Сауда. В середине ХХ века он занимал посты министра обороны страны, а также губернатора Мекки.

Принц отошел от политической деятельности в 2009 году, cообщает Нтв.Ru.