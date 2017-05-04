Три четверти россиян признались в гордости своим гражданством

«Существенное увеличение доли респондентов, которые гордятся нынешней страной, произошло в “посткрымский” период 2014—2015 гг.., когда эта доля практически в четыре раза превышала число тех опрошенных, кто не гордится», — рассказали в «Левада-Центре».

«Сейчас, несмотря на некоторое снижение, уровень гордости сохраняет в целом высокие посткрымские значения. Аналогичные тенденции отмечаются относительно гордости за гражданскую самоидентификацию “Я — гражданин России”», — отмечают социологи.

Иерархия представлений об основаниях национальной гордости весьма устойчива и не меняется за последние годы.