Три четверти россиян признались в гордости своим гражданством

«Существенное увеличение доли респондентов, которые гордятся нынешней страной, произошло в “посткрымский” период 2014—2015 гг.., когда эта доля практически в четыре раза превышала число тех опрошенных, кто не гордится», — рассказали в «Левада-Центре».
«Сейчас, несмотря на некоторое снижение, уровень гордости сохраняет в целом высокие посткрымские значения. Аналогичные тенденции отмечаются относительно гордости за гражданскую самоидентификацию “Я — гражданин России”», — отмечают социологи.
Иерархия представлений об основаниях национальной гордости весьма устойчива и не меняется за последние годы.
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные богатства и российская история (по 40%), а также вооруженные силы (36%).
По 29% россиян назвали размеры страны и российскую культуру. Далее следуют: спортивные достижения (24%), положение России на международной арене (23%); современные достижения российской науки (14%); сограждане (11%).
«Примечательно, что еще в 2014 и весной 2015 году армия не входила в тройку “поводов для гордости”, уступая спортивным достижениям, культуре и размерам страны. Однако после начала сирийской кампании гордость за Россию в какой-то степени стала ассоциироваться с гордостью за вооруженные силы, и эта ситуация во многом сохраняется и сейчас», — сообщили социологи.