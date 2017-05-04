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09:09 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале похоронили останки 19-летнего солдата, погибшего в боях за Крым

Могила солдата, который более 70 лет считался без вести пропавшим, отныне находится в селе Бурино, рядом с родителями и другими родственниками.

В Челябинской области похоронили останки 19-летнего солдата, погибшего в боях за Крым, — могила воина, который более 70 лет считался без вести пропавшим, отныне находится в селе Бурино (Кунашакский район), рядом с родителями и другими родственниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, останки бойца в апреле обнаружили поисковики отряда «Росток» (Челябинская область) и «Тафрос» (Армянск). Работая на местах ожесточенных боев по освобождению Крыма, они подняли останки более 150 солдат. Среди находок был солдатский медальон уроженца Кунашакского района Хусмутдина Сираева 1924 года рождения.

«Символично, что мы собрались в канун Великой Победы советского народа над фашистской Германией. За годы войны на фронт ушли свыше 1 млн южноуральцев. Более 150 тыс. полегло на фронтах Великой Отечественной войны. Свше 6,6 тыс. кунашакцев ушли на фронт, более 3 тыс. — не вернулись. Очень важно, что мы именно сегодня отдаем дань уважения воину-освободителю. Через 73 года он вернулся на родину», — прокомментировал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Южноуральские поисковики разыскивают родственников погибшего в годы ВОВ танкиста.

Останки 19-летнего Хусмутдина Сираева привезли в Кунашак и передали родным. Воина захоронили на кладбище в селе Бурино, рядом с родителями и другими родственниками.

«Мы с братом знали, что наши родственники ушли на фронт. У дедушки Мингажетдина и бабушки Рафии было семеро детей. Дядя Хусмутдин был самым младшим. Он дошел до Крыма и ценой своей жизни добыл для нас эту мирную жизнь», — рассказала племянница воина Альфия Чиркова.

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