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09:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пройдёт конкурс «Смотр строя — Парад Памяти»

В нём будут участвовать 250 кадетов из Прикамья.

Источник: Аргументы и факты

Конкурс «Смотр строя — Парад Памяти» пройдёт в Перми 9 мая. Он будет посвящён 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе будут участвовать 250 учащихся девяти кадетских школ Пермского края. Смотр строя пройдёт в Прикамье уже третий раз. Его традиционно организует региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края. Победители конкурса будут представлять Прикамье на Параде Памяти в Самаре 7 ноября.

Во время конкурса кадеты пройдут по улице Кировоградской. Начало шествия начнётся в 11.30 около Дворца культуры им. Кирова.

Напомним, в 2014 году делегацию Пермского края представляли ребята из кадетского корпуса ПФО имени Героя России Фёдора Кузьмина. Они заняли третье место среди всех парадных расчётов. В прошлом году в Параде участвовали кадеты Новоильинского казачьего корпуса имени Атамана Ермака, которые получили медали за второе место.

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