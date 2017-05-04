Найдены останки солдата из Кизела, погибшего в Великой Отечественной войне

Останки солдата из Пермского края обнаружили волонтёры поискового отряда «Память» в Торопце Тверской области. Имя воина, написанное на медальоне, поисковикам прочитать не удалось. Однако частично сохранился адрес. Можно прочитать имя родственника солдата и название родного города: «Жильцов Алексей Борисович, Молотовская обл., город Кизел».

«Давайте поможем найти родственника этого бойца, который силой и правдой защищал наше с Вами Отечество», — написали волонтёры.