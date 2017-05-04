Автомобилистам придется «отрепетировать» Парад Победы
Движение
Движение
В Челябинске сегодня, 4 мая, ограничат движение
Доступ транспорта перекроют на нескольких улицах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
С 17:00 до 21:30 проезд заблокируют на двух участках проспекта Ленина: от Свердловского проспекта до улицы Свободы и от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны), на улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, на улице Тмимрязева от Цвиллинга до Елькина, на улице Елькина от Тимирязева до Воровского и на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда.
Добавим, что с временными неудобствами челябинским автомобилистам придется столкнуться и завтра утром: с 09:45 до 11:15