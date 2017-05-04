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09:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автомобилистам придется «отрепетировать» Парад Победы

Движение из-за репетиции шествия сегодня вечером ограничат на нескольких улицах.

В Челябинске сегодня, 4 мая, ограничат движение из-за репетиции Парада Победы.

Доступ транспорта перекроют на нескольких улицах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С 17:00 до 21:30 проезд заблокируют на двух участках проспекта Ленина: от Свердловского проспекта до улицы Свободы и от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны), на улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, на улице Тмимрязева от Цвиллинга до Елькина, на улице Елькина от Тимирязева до Воровского и на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда.

Добавим, что с временными неудобствами челябинским автомобилистам придется столкнуться и завтра утром: с 09:45 до 11:15 из-за шествия слушателей военного факультета ЮУрГУ по мере прохождения шествия будет закрыто движение на участке проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Красной, на улице Красной от проспекта Ленина до Коммуны и на улице Коммуны от Красной до Кирова.

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