Автомобилистам придется «отрепетировать» Парад Победы

В Челябинске сегодня, 4 мая, ограничат движение из-за репетиции Парада Победы.

Доступ транспорта перекроют на нескольких улицах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С 17:00 до 21:30 проезд заблокируют на двух участках проспекта Ленина: от Свердловского проспекта до улицы Свободы и от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны), на улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, на улице Тмимрязева от Цвиллинга до Елькина, на улице Елькина от Тимирязева до Воровского и на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда.