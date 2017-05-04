В Казанском Кремле праздновать годовщину Победы начнут 7 мая
(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 7 мая в
(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 7 мая в
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В сам День Победы состоится квест «Победа», маршрут которого пройдет через весь Казанский Кремль. Маршрут квеста проляжет через 12 станций на территории Кремля. Победители будут награждены памятными призами от
Одной из центральных площадок вечерней программы станет северный корпус Пушечного двора, где покажут спектакль «А зори здесь тихие» и монооперу Григория Фрида «Дневник Анны Франк».
Праздник завершится концертом «Музыка Победы», на котором прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет.