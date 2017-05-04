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10:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казанском Кремле праздновать годовщину Победы начнут 7 мая

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 7 мая в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» стартует празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба музея, на площади у мечети «Кул Шариф» «развернется» гигантская надпись «9 Мая». Флешмоб проведет Центр развития добровольчества Республики Татарстан и движение «Волонтеры Победы».

В сам День Победы состоится квест «Победа», маршрут которого пройдет через весь Казанский Кремль. Маршрут квеста проляжет через 12 станций на территории Кремля. Победители будут награждены памятными призами от музея-заповедника. В трех точках будут работать тантамарески — баннерные стенды для фотографирования. Волонтеры будут предлагать гостям еще один флешмоб — исполнить любимую всеми песню «День Победы».

Одной из центральных площадок вечерней программы станет северный корпус Пушечного двора, где покажут спектакль «А зори здесь тихие» и монооперу Григория Фрида «Дневник Анны Франк».

Праздник завершится концертом «Музыка Победы», на котором прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет.

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