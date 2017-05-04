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09:34 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге авиация ЦВО вновь отрепетировала парад

Авиация Центрального военного округа вновь отрепетировала парад в Екатеринбурге.

Над площадью 1905 года снова пролетели бомбардировщики и вертолеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, аналогичная «тренировка» прошла в столице Среднего Урала накануне, 3 мая. Участие в репетиции приняли вертолеты Ми-8, МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М и перехватчики МиГ-31БМ. Авиатехника взлетела с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Авиация пролетела на высоте 150−450 м.

Добавим, что в День Победы авиация ЦВО помимо парада в Екатеринбурге также примет участие в парадах в Новосибирске, Красноярске и Самаре.

В этом году в Екатеринбурге авиация примет участие в параде уже в третий раз.

Отметим также, что репетиции военных сказались на полетах гражданских самолетов. Так, например, накануне, из-за «тренировки» авиации гражданский лайнер компании FlyDubai, следовавший из Дубая, сел в Уфе: воздушное пространство в районе екатеринбургского аэропорта «Кольцово» было закрыто. В аэропорту столицы Среднего Урала борт сел с задержкой в два часа.

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