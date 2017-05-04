В Екатеринбурге авиация ЦВО вновь отрепетировала парад
Авиация Центрального военного округа вновь отрепетировала парад в Екатеринбурге.
Авиация Центрального военного округа вновь отрепетировала парад в Екатеринбурге.
Над площадью 1905 года снова пролетели бомбардировщики и вертолеты, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, аналогичная «тренировка» прошла в столице Среднего Урала накануне, 3 мая. Участие в репетиции приняли вертолеты Ми-8, МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М и перехватчики МиГ-31БМ. Авиатехника взлетела с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Авиация пролетела на высоте 150−450 м.
Добавим, что в День Победы авиация ЦВО помимо парада в Екатеринбурге также примет участие в парадах в Новосибирске, Красноярске и Самаре.
В этом году в Екатеринбурге авиация примет участие в параде уже в третий раз.
Отметим также, что репетиции военных сказались на полетах гражданских самолетов. Так, например, накануне,