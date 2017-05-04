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09:35 (мск), источник: VN.ru

Парень случайно спас пятерых жителей Новосибирской области

В городе Карасук Новосибирской области 20-летний Алексей Заев разбил окно и вынес из горящего дома четырех детей и спас женщину. Пожар произошел ночью и поэтому долгое время оставался никем незамеченным, даже домочадцами.

«Пожар разгорался на крыше, веранде и входной двери. В дом не войти и не выйти. Поэтому я разбил окно и залез внутрь. Женщина и дети подскочили с кроватей и сбежались ко мне на шум от разбившегося стекла», — вспоминает житель Карасука Алексей Заев.

Пожарные прибыли на место вызова в течение всего четырех минут. За это время Алексей успел на руках по очереди вынести всех детей на улицу. Женщина самостоятельно выбралась через окно наружу. В доме в момент пожара находились пять человек: женщина, ее двое сыновей и двое племянников. Возраст детей от семи до двенадцати лет.

Неравнодушный очевидец, который бросился на помощь семье, будет награжден МЧС. Пожарные готовят ходатайство о его представлении к медали МЧС России «За отвагу на пожаре». Мужественный поступок Алексея спас жизнь пяти человек, которые находились в смертельной опасности.

«Парень вовремя нас спас, в нужный момент. Дети чувствуют себя нормально. Когда тушили пожар, они находились в машине сотрудника МЧС и не наблюдали за происходящим, поэтому у них нет испуга от пожара, — вспоминает погорелица Ольга Салданова.

Местные жители в социальных сетях объявили сбор помощи погорельцам. «Я в положении, сыновья маленькие, воспитываю их одна, жить в доме по понятным причинам нельзя. Буду благодарна всем за любую помощь. Еще раз спасибо нашему спасителю, с которым мы вчера встретились в пожарной части. Спасибо за поддержку сотрудникам МЧС, — говорит Ольга.

Пожар случился в Карасуке 30 апреля, наиболее вероятная причина его возникновения — короткое замыкание электропроводки. Сейчас погорельцы живут у знакомых в соседнем селе.

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