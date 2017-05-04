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09:27 (мск), источник: Вести - Пермь

Погода испортилась — возможны заморозки и снег

В выходные дни пермяков ожидает сильное и продолжительное похолодание.

Источник: Вести - Пермь

Похоже, что кратковременная майская оттепель в Прикамье закончилась. Как и обещали синоптики, в середине дня небо нахмурилось, погода испортилась.

Сильные порывы ветра, достигавшие 22 метров в секунду, к счастью, ничего не повредили. Разве что на набережной поломали ветки, да порвали несколько шатров. К вечеру в Перми пошел дождь и, скорее всего, так будет и дальше. В последующие дни и вовсе прогнозируют ночные заморозки и даже снег.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: «Температура воздуха 4 мая будет в пределах +7…+12С. В пятницу она немного понизится. В ночь на пятницу повсеместно ожидаются заморозки по территории Пермского края от 0 до -4С. В долгосрочной перспективе ожидается выход глубокого циклона с Баренцева моря, с которым будет связано еще более сильное и продолжительное похолодание, которое нас ожидает в выходные дни».

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