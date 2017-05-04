Погода испортилась — возможны заморозки и снег

Похоже, что кратковременная майская оттепель в Прикамье закончилась. Как и обещали синоптики, в середине дня небо нахмурилось, погода испортилась.

Сильные порывы ветра, достигавшие 22 метров в секунду, к счастью, ничего не повредили. Разве что на набережной поломали ветки, да порвали несколько шатров. К вечеру в Перми пошел дождь и, скорее всего, так будет и дальше. В последующие дни и вовсе прогнозируют ночные заморозки и даже снег.