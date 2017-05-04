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09:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ясная, но прохладная погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 4 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер северо-западный, 4 м/с.

5 мая ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем +11 градусов. Ветер западный, 4 м/с.

6 мая — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +5 градусов ночью и +10 градусов днем. Ветер западный, 4 м/с.

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