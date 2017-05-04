Ясная, но прохладная погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 4 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 4 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер
5 мая ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем +11 градусов. Ветер западный, 4 м/с.
6 мая — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +5 градусов ночью и +10 градусов днем. Ветер западный, 4 м/с.