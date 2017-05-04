Сотрудники пермского банка нашли машину должника по объявлению в Интернете
Пристав представился покупателем, чтобы арестовать автомобиль.
Пристав представился покупателем, чтобы арестовать автомобиль.
Житель Перми пытался продать залоговый автомобиль в Интернете, но ему помешали сотрудники банка, которому он был должен, и судебные приставы.
Мужчина был обязан передать свою машину в счёт оплаты банковского долга, однако добровольно этого делать не пожелал. Местонахождение автомобиля тщательно скрывал. Судебный пристав, который вёл производство, уже планировал объявлять розыск должника и его имущества, но в дело вмешался случай.
Решив переложить ответственность за кредитные долги на нового владельца, мужчина разместил объявление о продаже автомобиля в Интернете. Объявление увидели сотрудники
В общей сложности с начала года судебные приставы Пермского края наложили арест на 233 залоговых автомобилей общей стоимостью более 104 млн рублей.