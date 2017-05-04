Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Стало известно о рекордной поддержке Путина среди молодежи
В Москве могут отменить последний звонок
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
8 простых упражнений против боли в шее
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
22По миру прошел Первомай
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
09:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

Сотрудники пермского банка нашли машину должника по объявлению в Интернете

Пристав представился покупателем, чтобы арестовать автомобиль.

Житель Перми пытался продать залоговый автомобиль в Интернете, но ему помешали сотрудники банка, которому он был должен, и судебные приставы.

Мужчина был обязан передать свою машину в счёт оплаты банковского долга, однако добровольно этого делать не пожелал. Местонахождение автомобиля тщательно скрывал. Судебный пристав, который вёл производство, уже планировал объявлять розыск должника и его имущества, но в дело вмешался случай.

Решив переложить ответственность за кредитные долги на нового владельца, мужчина разместил объявление о продаже автомобиля в Интернете. Объявление увидели сотрудники банка-взыскателя сообщили об этом приставу. Сотрудник ведомства, представившись потенциальным покупателем, договорился встретиться с должником, чтобы осмотреть автомобиль. Во время встречи пристав арестовал машину.

В общей сложности с начала года судебные приставы Пермского края наложили арест на 233 залоговых автомобилей общей стоимостью более 104 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Не верьте звонкам. Полиция - о способах обмана пенсионеров
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь