В Башкирии нашли пропавшего Вову Чумакова

В Башкирии нашли пропавшего на днях 13-летнего Вову Чумакова.

Ранее сообщалось, что шестиклассник пропал днем 3 мая. Мальчик как сквозь землю провалился. Последний раз его видели в родной деревне Урашак, что находится недалеко от уфимского аэропорта.

К счастью, все обошлось. Парень попросту отправился погулять к другу в соседнее село и остался у него на ночь.

— Сейчас с Вовой все в порядке. Его нашли сотрудники полиции и уже передали родителям. Видимо, парень загулялся и решил переночевать у друга, а родителям не сообщил, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» координатор поисков подростка.