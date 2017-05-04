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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли пропавшего Вову Чумакова

Парень исчез из родной деревни 3 мая.

В Башкирии нашли пропавшего на днях 13-летнего Вову Чумакова.

Ранее сообщалось, что шестиклассник пропал днем 3 мая. Мальчик как сквозь землю провалился. Последний раз его видели в родной деревне Урашак, что находится недалеко от уфимского аэропорта.

К счастью, все обошлось. Парень попросту отправился погулять к другу в соседнее село и остался у него на ночь.

— Сейчас с Вовой все в порядке. Его нашли сотрудники полиции и уже передали родителям. Видимо, парень загулялся и решил переночевать у друга, а родителям не сообщил, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» координатор поисков подростка.

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