Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цехВ конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
"Русская Кардашьян" появилась на пляже в крошечном бикини - СМИ
Авианосец США сблизился с кораблями ВМФ РФ
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
"Я не даю советов сыну": Орбакайте о свадьбе наследника
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11:45 (мск), источник: Pro Город Самара

Основные работы по монтажу купола стадиона «Самара Арена» будут завершены к 10 июня

Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

В среду, 3 мая, в прямом эфире передачи «Главная тема» прошла встреча с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. В ходе большого интервью глава региона рассказал о своих успехах за последние пять лет, о подготовке к ЧМ-2018, ремонте дорог и транспортных картах для льготников. В целом Меркушкин говорил о том, что уже было много раз озвучено, поэтому приведем только его самые интересные, на наш взгляд, тезисы.

Подготовка к мундиалю

Губернатор заверил, что область успеет подготовиться к ЧМ-2018, однако на какую оценку, пока не ясно, но «хотелось бы получше — качественно и аккуратно».

Стадион «Самара Арена»

Его достроят, но Меркушкин переживает за монтаж металлоконструкций купола, так как он очень сложный и своеобразный. По словам губернатора, эти работы завершат к 10 июня. А в середине июля начнется подготовка к севу травы, к слову, ранее предполагалось, что посадка газона начнется в июне.

 — Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками. Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно «космический», чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары, — сказал глава региона и добавил, что в дальнейшем стадиону, возможно, вернут название «Космос Арена», придуманное самарцами.

Ремонт дорог

Все запланированные на этот год работы завершат в срок. За качеством ремонта проезжих частей будут следить иностранцы, так как некоторые работы ведутся по их технологиям. Кроме того, Меркушкин собирается лично проехать по всем маршрутам и проверить, как выполняется ремонт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самарцы жалуются на волонтеров, собирающих деньги на несуществующий приют для животных
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Север Китая накрыла пыльная буря
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь