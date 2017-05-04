Основные работы по монтажу купола стадиона «Самара Арена» будут завершены к 10 июня

В среду, 3 мая, в прямом эфире передачи «Главная тема» прошла встреча с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. В ходе большого интервью глава региона рассказал о своих успехах за последние пять лет, о подготовке к ЧМ-2018, ремонте дорог и транспортных картах для льготников. В целом Меркушкин говорил о том, что уже было много раз озвучено, поэтому приведем только его самые интересные, на наш взгляд, тезисы.

Подготовка к мундиалю

Губернатор заверил, что область успеет подготовиться к ЧМ-2018, однако на какую оценку, пока не ясно, но «хотелось бы получше — качественно и аккуратно».

Стадион «Самара Арена»

Его достроят, но Меркушкин переживает за монтаж металлоконструкций купола, так как он очень сложный и своеобразный. По словам губернатора, эти работы завершат к 10 июня. А в середине июля начнется подготовка к севу травы, к слову, ранее предполагалось, что посадка газона начнется в июне.

— Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками. Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно «космический», чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары, — сказал глава региона и добавил, что в дальнейшем стадиону, возможно, вернут название «Космос Арена», придуманное самарцами.

Ремонт дорог

Все запланированные на этот год работы завершат в срок. За качеством ремонта проезжих частей будут следить иностранцы, так как некоторые работы ведутся по их технологиям. Кроме того, Меркушкин собирается лично проехать по всем маршрутам и проверить, как выполняется ремонт.