На дорогах Тольятти устанавливают 11 камер нового формата

В ближайшие год-два в Тольятти по региональной и федеральной программе будет установлено порядка 150 комплексов фото- и видео-фиксации нарушений ПДД.

Приборы будут фиксировать не только превышение скоростного режима, но и движение по обочинам, нарушения правил проезда перекрестков (проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию). Такая практика уже введена в Самаре и теперь дошла и до Тольятти.

На данный момент в Тольятти превышение скорости фиксируют 47 приборов фото- и видеофиксации. Из них два прибора «Автодор» на трассе М-5, 28 комплексов «Арена» в антивандальных корпусах, один комплекс «Робот» (в 14 квартале) и остальные — новые комплексы «Кречет-С» — в небольших треугольных корпусах с закругленными углами.

Многие автолюбители уже видели «Кречеты», которые стоят на Южном шоссе, ул. Полякова, Борковской, 40 лет Победы, Обводном шоссе (в районе Хрящевского перекрестка) и других местах. «Кречеты» пока работают, в основном, на скорость, но некоторые из них уже настраивают на такие нарушения как заезд за стоп-линию и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В 2017 году в Тольятти планируется установить 11 комплексов, работающих по данным нарушениям. Из них шесть будут введены в строй уже в мае. Приборы будут установлены на перекрестках ул. Юбилейная — Фрунзе, Фрунзе — Ст. Разина, Юбилейная — Свердлова, Жукова — Фрунзе, Юбилейная — Приморский, Автозаводское шоссе в районе Парк-Хауса.

Из перечисленных перекрестков (Юбилейная — Приморский и Юбилейная — Фрунзе), два уже работают в тестовом режиме именно по заезду за стоп-линию и проезду перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Остальные приборы настраиваются, устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видео-фиксации.

Комплексы фиксации заезда за стоп-линию и выезда на запрещающий сигнал светофора в 2017 году появятся также на перекрестке ул. Матросова — Чайкиной, Южного шоссе в районе дома 45, Мира — Жилина, 50 лет Октября — Ленина, Мира — Советской.

Водители Тольятти могут заметить, что все приборы устанавливаются в местах повышенной аварийности. Все эти места являются местами концентрации ДТП, где аварии происходят практически ежедневно, в том числе, с пострадавшими. И причинами этих аварий как раз и являются нарушения правил проезда перекрестка, пишет TLTgorod.