Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в выходные в Приангарье

В Иркутской области в предстоящие выходные и праздничные дни автоинспекторы будут проводить рейды по выявлению и привлечению к ответственности пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Для проверок на трезвость и для обеспечения безопасности участников дорожного движения в ежесуточном режиме будут дежурить более 350 полицейских. Это на треть больше в сравнении со штатным режимом работы.

С начала 2017 года с участием пьяных водителей произошло 116 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 144 получили травмы различной степени тяжести. За первые четыре месяца инспекторы ГИБДД пресекли управление автомобилями 6,5 тысячи нетрезвых водителей.