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10:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Имя для белого медведя выбрали хабаровчане

Хабаровчане выбрали имя для белого медведя, который был доставлен в Приамурский зоосад в конце апреля. В голосовании, проводившемся на сайте организации, приняли участие 62 человека.

В итоге животное назвали Хабаром: этот вариант понравился 17 горожанам. Также 13 человек хотели, чтобы медведь стал Умкой. Десять хабаровчан предпочли вариант «Луми» (снег). Кроме того, предлагались такие имена как Оскар, Север, Северьян, Граф, Айсберг и некоторые другие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, белого медведя привезли в зоосад из Москвы.

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