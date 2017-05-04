Имя для белого медведя выбрали хабаровчане
Хабаровчане выбрали имя для белого медведя, который был доставлен в Приамурский зоосад в конце апреля. В голосовании, проводившемся на сайте организации, приняли участие 62 человека.
Хабаровчане выбрали имя для белого медведя, который был доставлен в Приамурский зоосад в конце апреля. В голосовании, проводившемся на сайте организации, приняли участие 62 человека.
В итоге животное назвали Хабаром: этот вариант понравился 17 горожанам. Также 13 человек хотели, чтобы медведь стал Умкой. Десять хабаровчан предпочли вариант «Луми» (снег). Кроме того, предлагались такие имена как Оскар, Север, Северьян, Граф, Айсберг и некоторые другие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, белого медведя привезли в зоосад из Москвы.