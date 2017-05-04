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09:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяков встревожил самолёт, который кружит над городом

Военные тестируют навигационное оборудование.

Пермяки в соцсетях паникуют: «над микрорайонном Парковым кружит транспортный самолёт, что происходит?» Как удалось узнать корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», поводов для паники нет: военные тестируют навигационное оборудование.

«Раз в полгода специальный самолёт тестирует курсоглиссадное оборудование. Для этого он несколько раз заходит на посадку на разных высотах с небольшими отклонениями от курса. Сейчас над городом кружит АН-26, который и занимается этой работой», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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