Пермяков встревожил самолёт, который кружит над городом

Пермяки в соцсетях паникуют: «над микрорайонном Парковым кружит транспортный самолёт, что происходит?» Как удалось узнать корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», поводов для паники нет: военные тестируют навигационное оборудование.

«Раз в полгода специальный самолёт тестирует курсоглиссадное оборудование. Для этого он несколько раз заходит на посадку на разных высотах с небольшими отклонениями от курса. Сейчас над городом кружит АН-26, который и занимается этой работой», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.