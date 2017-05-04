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10:04 (мск), источник: Интерфакс

Шествие раритетных боевых машин времен Великой Отечественной войны состоится в Свердловской области

Екатеринбург. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Военная техника времен Великой Отечественной войны пройдет по главному проспекту в Верхней Пышме (Свердловская область) 9 мая, сообщает пресс-служба УГМК.

В шествии примут участие 27 раритетных экспонатов музея военной техники УГМК. Так, жители и гости города увидят танки Т-34 и ИС-2, истребитель вражеской бронетехники «Зверобой», «Катюшу», принимавшую участие в параде на Красной площади в 1945 году.

«Новинками торжественного шествия в Верхней Пышме станут бронеавтомобиль БА-20, впервые примененный во время конфликта на реке Халхин-Гол, а также гусеничный тягач СТЗ-5, производство которого на Сталинградском тракторном заводе не прекращалось даже тогда, когда на улицах города на Волге начались бои», — отмечается в сообщении.

Участниками парада станут воспитанники Суворовского училища, «советские» пехотинцы, танкисты, летчики и моряки. Впервые в колонне пройдут юнармейцы, а также связистки и санитарки в форме времен Великой Отечественной войны.

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