Шествие раритетных боевых машин времен Великой Отечественной войны состоится в Свердловской области
Екатеринбург. 4 мая.
Екатеринбург. 4 мая.
В шествии примут участие 27 раритетных экспонатов музея военной техники УГМК. Так, жители и гости города увидят танки Т-34 и ИС-2, истребитель вражеской бронетехники «Зверобой», «Катюшу», принимавшую участие в параде на Красной площади в 1945 году.
«Новинками торжественного шествия в Верхней Пышме станут бронеавтомобиль БА-20, впервые примененный во время конфликта на реке
Участниками парада станут воспитанники Суворовского училища, «советские» пехотинцы, танкисты, летчики и моряки. Впервые в колонне пройдут юнармейцы, а также связистки и санитарки в форме времен Великой Отечественной войны.