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10:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Здание в центре Челябинска изуродовали афишами

Цоколь дома № 54 на площади Революции покрыли наспех наклеенными плакатами.

Источник: Аргументы и факты

Дом № 54, который находится в самом центре Челябинска на площади Революции, справа от главного входа на Кировку, покрыли сразу несколькими афишами, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» .

Интересно, что афиши не привлекают внимания рабочих, которые в эти дни украшают площадь праздничной символикой в честь 9 мая.

В управлении благоустройства администрации Челябинска сообщили, что за чистотой стен домов должна следить администрация района — в данном случае Центрального. В районной администрации пообещали в скорейшем времени принять меры и очистить цоколь.

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