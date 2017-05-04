Здание в центре Челябинска изуродовали афишами

Дом № 54, который находится в самом центре Челябинска на площади Революции, справа от главного входа на Кировку, покрыли сразу несколькими афишами, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» .

Интересно, что афиши не привлекают внимания рабочих, которые в эти дни украшают площадь праздничной символикой в честь 9 мая.

В управлении благоустройства администрации Челябинска сообщили, что за чистотой стен домов должна следить администрация района — в данном случае Центрального. В районной администрации пообещали в скорейшем времени принять меры и очистить цоколь.