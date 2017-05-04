В Омской области начинают штрафовать за поджоги травы

В этот период в регионе полностью запрещены любые действия с открытым огнем, в том числе и на разведение костров, проведение пожароопасных работ, выжигание травы, напоминает пресс-служба регионального МЧС. Нарушение данных требований карается штрафом: для физлиц — 2−4 тысячи рублей, для должностных лиц — 15−30 тысячи, для юрлиц — 400−500 тысяч. Также в зависимости от последствий пожара может последовать и уголовная ответственность.

Отметим, 95% лесных пожаров в Омской области в этом году происходило из-за поджогов травы. Всего, по данным на 2 мая, случилось 66 пожаров на площади 680 га, что в 3,7 раза чаще и в 7 раз больше по площади, чем за прошлый год.

При этом наиболее сложная лесопожарная обстановка зафиксирована в Омском лесничестве, на которое приходится почти половина случившихся пожаров и 55% пострадавших площадей.