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10:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области начинают штрафовать за поджоги травы

С сегодняшнего дня, 4 мая, в Омской области начинает действовать особый противопожарный режим, который продлится по 4 июня.

В этот период в регионе полностью запрещены любые действия с открытым огнем, в том числе и на разведение костров, проведение пожароопасных работ, выжигание травы, напоминает пресс-служба регионального МЧС. Нарушение данных требований карается штрафом: для физлиц — 2−4 тысячи рублей, для должностных лиц — 15−30 тысячи, для юрлиц — 400−500 тысяч. Также в зависимости от последствий пожара может последовать и уголовная ответственность.

Отметим, 95% лесных пожаров в Омской области в этом году происходило из-за поджогов травы. Всего, по данным на 2 мая, случилось 66 пожаров на площади 680 га, что в 3,7 раза чаще и в 7 раз больше по площади, чем за прошлый год.

При этом наиболее сложная лесопожарная обстановка зафиксирована в Омском лесничестве, на которое приходится почти половина случившихся пожаров и 55% пострадавших площадей.

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