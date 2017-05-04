В Омской области начинают штрафовать за поджоги травы
С сегодняшнего дня, 4 мая, в Омской области начинает действовать особый противопожарный режим, который продлится по 4 июня.
С сегодняшнего дня, 4 мая, в Омской области начинает действовать особый противопожарный режим, который продлится по 4 июня.
В этот период в регионе полностью запрещены любые действия с открытым огнем, в том числе и на разведение костров, проведение пожароопасных работ, выжигание травы, напоминает
Отметим, 95% лесных пожаров в Омской области в этом году происходило
При этом наиболее сложная лесопожарная обстановка зафиксирована в Омском лесничестве, на которое приходится почти половина случившихся пожаров и 55% пострадавших площадей.