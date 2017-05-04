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10:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Более 76 тыс воронежских детей отдохнут в лагерях летом 2017 года

Оздоровительная кампания обойдется в 619,6 млн рублей.

Более 76 тыс. воронежских детей отдохнут в лагерях летом 2017 года, сообщил губернатор Алексей Гордеев на встрече с зампредседателя Совета Федерации Галиной Кареловой в среду, 3 мая. Оздоровительная кампания обойдется в 619,6 млн рублей, деньги на детский отдых выделят из областного бюджета.

Особенностью детского отдыха-2017 станет организация различных профильных смен научной направленности, в том числе технической и естествоиспытательной, добавил пресс-центр облправтельства. Воронежские власти уделят особое внимание приобретению путевок для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Например, на базе пансионата с лечением «Репное» более 1,5 тыс. человек станут участниками смен для одаренных детей, еще 425 детей из Воронежской области отправятся в федеральные детские центры — «Артек», «Орленок», «Смена». Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря получат еще почти 10 тыс. детей.

Контекст

Прием заявок на приобретение путевок в муниципальные детские лагеря на летний период 2017 года в Воронеже стартовал в январе. Планируется, что в городских лагерях отдохнут 7,3 тыс. детей — на 2,5% больше, чем в 2016 году. Увеличить число отдохнувших в детских лагерях ребят поможет организация дополнительных 10-дневных смен. Воронежские власти начали подготовку к летней оздоровительной кампании в марте 2017 года.

По словам руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики области Олега Мосолова, в последние годы сохраняется положительная динамика по количеству отдохнувших детей: в 2014 году в лагерях побывали около 67 тыс. детей из Воронежской области, в 2015-м — 75,2 тыс. детей, в 2016-м — 76 тыс. детей и подростков.

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