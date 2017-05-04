Более 76 тыс воронежских детей отдохнут в лагерях летом 2017 года
Оздоровительная кампания обойдется в 619,6 млн рублей.
Оздоровительная кампания обойдется в 619,6 млн рублей.
Более 76 тыс. воронежских детей отдохнут в лагерях летом 2017 года, сообщил губернатор Алексей Гордеев на встрече с зампредседателя Совета Федерации Галиной Кареловой в среду, 3 мая. Оздоровительная кампания обойдется в 619,6 млн рублей, деньги на детский отдых выделят из областного бюджета.
Особенностью детского отдыха-2017 станет организация различных профильных смен научной направленности, в том числе технической и естествоиспытательной, добавил
Контекст
Прием заявок на приобретение путевок в муниципальные детские лагеря на летний период 2017 года в Воронеже стартовал в январе. Планируется, что в городских лагерях отдохнут 7,3 тыс. детей — на 2,5% больше, чем в 2016 году. Увеличить число отдохнувших в детских лагерях ребят поможет организация дополнительных 10-дневных смен. Воронежские власти начали подготовку к летней оздоровительной кампании в марте 2017 года.
По словам руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики области Олега Мосолова, в последние годы сохраняется положительная динамика по количеству отдохнувших детей: в 2014 году в лагерях побывали около 67 тыс. детей из Воронежской области, в 2015-м — 75,2 тыс. детей, в 2016-м — 76 тыс. детей и подростков.