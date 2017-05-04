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10:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Радиофак оставили без шествия

Безопасность не по карману.

УрФУ отменил шествие студентов радиофака по проспекту Ленина в День радио 7 мая. Такое произошло впервые за 20 лет существования традиции, сообщает «Уралинформбюро».

Причиной отмены, по словам пресс-секретаря УрФУ Дмитрия Бенеманского, стало ужесточение требований к безопасности проведения массовых мероприятий. На обеспечение соответствующих мер, например, на то, чтобы перегородить пересекаемые улицы автобусами, у университета не хватит денег.

Остальная программа праздника останется без изменений. В том числе в конечной точке традиционного маршрута шествия — сквере Александра Попова состоится митинг. Сам памятник изобретателю радио студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий, как теперь официально называется радиофак, отмоют, как водится, до блеска. В этом им помогут студенты родственных специальностей.

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