Радиофак оставили без шествия
Безопасность не по карману.
Безопасность не по карману.
УрФУ отменил шествие студентов радиофака по проспекту Ленина в День радио 7 мая. Такое произошло впервые за 20 лет существования традиции, сообщает «Уралинформбюро».
Причиной отмены, по словам
Остальная программа праздника останется без изменений. В том числе в конечной точке традиционного маршрута шествия — сквере Александра Попова состоится митинг. Сам памятник изобретателю радио студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий, как теперь официально называется радиофак, отмоют, как водится, до блеска. В этом им помогут студенты родственных специальностей.