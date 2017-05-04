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10:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец потребовал вернуть зарплату на стреле строительного крана

Мужчина работает в строительной организации и долгое время не получал зарплату, требовать возврата кровных он решил радикальным способом, рассказали очевидцы.

Новосибирец потребовал вернуть зарплату на стреле строительного крана, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня, 4 мая, в Октябрьском районе Новосибирска во дворе жилого дома на улице Вилюйской. Мужчина залез на строительный кран, его силуэт встревожил местных жителей.

На место ЧП прибыли сотрудники МВД и МАСС. Выяснилось, что мужчина является строителем, длительное время он не получал заработную плату. Переговоры длились около часа, в конце концов мужчина спустился с крана.

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