Новосибирец потребовал вернуть зарплату на стреле строительного крана
Мужчина работает в строительной организации и долгое время не получал зарплату, требовать возврата кровных он решил радикальным способом, рассказали очевидцы.
Мужчина работает в строительной организации и долгое время не получал зарплату, требовать возврата кровных он решил радикальным способом, рассказали очевидцы.
Новосибирец потребовал вернуть зарплату на стреле строительного крана, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел сегодня, 4 мая, в Октябрьском районе Новосибирска во дворе жилого дома на улице Вилюйской. Мужчина залез на строительный кран, его силуэт встревожил местных жителей.
На место ЧП прибыли сотрудники МВД и МАСС. Выяснилось, что мужчина является строителем, длительное время он не получал заработную плату. Переговоры длились около часа, в конце концов мужчина спустился с крана.