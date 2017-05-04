Новосибирец потребовал вернуть зарплату на стреле строительного крана, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня, 4 мая, в Октябрьском районе Новосибирска во дворе жилого дома на улице Вилюйской. Мужчина залез на строительный кран, его силуэт встревожил местных жителей.