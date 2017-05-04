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10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликованы новые данные о качестве водопроводной воды

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало новые данные по качеству питьевой водопроводной воды в башкирской столице.

По результатам эксплуатационного мониторинга водопроводной воды на 4 мая, все показатели соответствуют утвержденным нормативам.

Как сообщало агентство «Башинформ», в начале апреля администрация Уфы поручила предприятию регулярно размещать информацию о качестве питьевой воды на своем официальном сайте.

В таблице указаны результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по содержанию фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показателям мутности, цветности и другим данным. Это позволит наглядно убедиться в соответствии питьевой воды центрального водоснабжения Уфы нормативному качеству.

Результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды в Уфе публикуются ежедневно и будут размещаться вплоть до окончания весеннего половодья.

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