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12:14 (мск), источник: Новая Кубань

В пятницу в Краснодаре перекроют движение из-за репетиции парада

Ограничения проезда транспортных средств начнутся сегодня в 20:00.

Краснодар — 4 мая. — Новая Кубань. На сайте краснодарской мэрии опубликован полный список улиц, которые перекроют в связи с репетицией парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Финальные приготовления пройдут завтра.

Для движения будут не доступны ул. Красная, от ул. Мира до ул. имени Ленина и участок от ул. им. Калинина до ул. Длинной; ул. имени Будённого, от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров; ул. Красноармейская, от ул. Длинной до ул. Кузнечной.

На тех же участках автомобилистов просят не парковать свои транспортные средства. Для стоянки будут оборудованы специальные участки. Водителей призывают к внимательности, для организации объезда на дорогах будут выставлены дорожные знаки.

— В генеральной репетиции, как и в самом параде 9 мая, примут участие соединения и воинские части Краснодарского военного гарнизона, курсанты военно-учебных заведений — Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова, Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко. — сообщает пресс-служба мэрии.

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году праздничным маршем по Театральной площади пройдут 38 парадных расчетов.

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