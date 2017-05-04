В пятницу в Краснодаре перекроют движение из-за репетиции парада

Краснодар — 4 мая. — Новая Кубань. На сайте краснодарской мэрии опубликован полный список улиц, которые перекроют в связи с репетицией парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Финальные приготовления пройдут завтра.

Для движения будут не доступны ул. Красная, от ул. Мира до ул. имени Ленина и участок от ул. им. Калинина до ул. Длинной; ул. имени Будённого, от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров; ул. Красноармейская, от ул. Длинной до ул. Кузнечной.

На тех же участках автомобилистов просят не парковать свои транспортные средства. Для стоянки будут оборудованы специальные участки. Водителей призывают к внимательности, для организации объезда на дорогах будут выставлены дорожные знаки.

— В генеральной репетиции, как и в самом параде 9 мая, примут участие соединения и воинские части Краснодарского военного гарнизона, курсанты военно-учебных заведений — Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова, Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко. — сообщает пресс-служба мэрии.

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году праздничным маршем по Театральной площади пройдут 38 парадных расчетов.