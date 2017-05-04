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10:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В семилукском селе откроется первая в районе «Школа звонарей»

Латненский храм выиграл грант на 260 тыс рублей от патриарха.

Троицкий храм поселка Латная Семилукского района победил в международном конкурсе грантов «Православная инициатива 2016−2017». На реализацию проекта «Школа звонарей» храм получил грант от патриарха Кирилла в размере 260 тыс. рублей. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал автор проекта, настоятель храма отец Константин Кривонос в среду, 3 мая.

Возраст учеников «школы звонарей» от 12 лет и старше. После окончания выпускники получат официальные документы, подтверждающие то, что теперь они настоящие звонари. За лето 2017 года будет выпущено две группы. Каждая из них по 15 человек, поэтому заявку лучше подать заранее.

В рамках проекта приобретут две мобильные переносные звонницы: одну взрослую, одну детскую. Из Воронежа будут приезжать специалисты, в том числе главный звонарь Благовещенского кафедрального собора, чтобы читать лекции учащимся. Учебную программу в школе звонарей разделят на две части: теоретический курс и практический.

— Сегодня специальность звонарь утрачивается. Все чаще в больших храмах встречают так называемых электронных звонарей. Они без участия человека играют заданную мелодию. Но смысл колокольного звона, как раз и заключается в том, чтобы его давала не бездушная машина, а верующий, пропускающий каждую нотку через себя. Так и родилась эта идея со школой звонарей. Смысл проекта в привлечении внимания к колокольному звону, как к виду искусства, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» отец Константин.

Курсы рассчитаны на 6 недель, для удобства учащихся занятия будут проходить по воскресеньям во второй половине дня. Также запланированы открытые уроки в школах района с демонстрацией колокольного звона, любой желающий сможет попробовать свои силы. Позже организуют фестиваль колокольного звона «Серебряный звон».

Первое занятие состоится в июне 2017 года на престольный праздник Латненского храма — Троицу.

Справка РИА «Воронеж»

Этот грант для Троицкого храма — не первый. В 2015 году отец Константин получил средства на реализацию проектов «Подари надежду» и «Просвещение». В рамках проекта «Подари надежду» приобрели пять колясок для инвалидов. Деньги, выделенные на проект «Просвещение», позволили обновить книжный фонд приходской библиотеки. В 2016 году реализовали проект «Малышкина комната», направленный на помощь малообеспеченным семьям.

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