Движение транспорта временно ограничат в центре, на востоке и юго-западе столицы
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
Движение транспорта временно ограничено на
Помимо этого, ряд ограничений введут
С 10 мая по 30 августа движение частично перекроют на участке Косинской улицы от дома 13 до Вешняковской улицы. Чтобы не создавать неудобств, ремонтники будут поэтапно занимать до трех полос. Для проезда сделают временные уширения.
С 10 мая по 25 августа круглосуточно ограничат движение по одной полосе на пересечении улицы Матросская Тишина и 1-й Боевской улицы, а также на улице Матросская Тишина в районе дома 23/7, корпуса 3.
С 10 мая по 28 августа будет ограничено движение в 1-м Сыромятническом переулке в районе дома 4/6, строения 4 по Верхнему Сусальному переулку.
С 30 июня по 15 августа перекроют две полосы на улице Красный Казанец.
С 15 июля по 2 августа движение ограничат в Верхнем Сусальном переулке в районе дома 7, строения 13 по Верхней Сыромятнической улице. Работы будут проводиться круглосуточно по одной полосе.