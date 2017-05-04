Движение транспорта временно ограничат в центре, на востоке и юго-западе столицы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Движение транспорта временно ограничено на юго-западе столицы из-за мероприятия, приуроченного к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, 4 мая с 10:00 до 13:30 полностью перекрыт проезд от улицы Каховки до Перекопской улицы. Автомобилисты также не могут проехать на участке Перекопской улицы от дома 7 до Севастопольского проспекта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Помимо этого, ряд ограничений введут из-за строительных и инженерных работ в центре и на востоке столицы. С 10 мая по 30 августа движение частично перекроют на участке Косинской улицы от дома 13 до Вешняковской улицы. Чтобы не создавать неудобств, ремонтники будут поэтапно занимать до трех полос. Для проезда сделают временные уширения.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 10 мая по 25 августа круглосуточно ограничат движение по одной полосе на пересечении улицы Матросская Тишина и 1-й Боевской улицы, а также на улице Матросская Тишина в районе дома 23/7, корпуса 3.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 10 мая по 28 августа будет ограничено движение в 1-м Сыромятническом переулке в районе дома 4/6, строения 4 по Верхнему Сусальному переулку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы