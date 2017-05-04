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11:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Амурска хотели накормить просроченными хинкали

В цеху ООО «Арго» в Хабаровском крае обнаружена просроченная продукция, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Россельхознадзором обнаружено мясная продукция (хинкали, тушка цыпленка бройлера, куры замороженные, рагу свиное, ноги свиные, сардельки замороженные) общим весом 206 кг, без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того обнаружена продукция (шпик, окорочка куриные, ноги свиные) без маркировки содержащей информацию о наименовании, стране ее происхождения, сроке годности. Продукция направлена на изолированное хранение без права реализации.

Михаил Грач.

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