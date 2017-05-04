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15:11 (мск), источник: Новый Калининград

На въезде в Зеленоградск поставили памятник клубнике

На въезде в Зеленоградск в районе посёлка Сосновка поставили памятник клубнике, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Это символический знак активного развития в нашем округе многолетних плодовых и ягодных насаждений. Так, в фермерском хозяйстве Тельмана Рамазанова в пос. Кумачево клубника цветет на площади 0,5 га закрытого грунта, в конце мая здесь ожидается первый урожай», — сказано в сообщении.

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