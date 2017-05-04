На въезде в Зеленоградск поставили памятник клубнике

«Это символический знак активного развития в нашем округе многолетних плодовых и ягодных насаждений. Так, в фермерском хозяйстве Тельмана Рамазанова в пос. Кумачево клубника цветет на площади 0,5 га закрытого грунта, в конце мая здесь ожидается первый урожай», — сказано в сообщении.